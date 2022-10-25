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Giriş Tarihi: 25.10.2022 10:55 Son Güncelleme: 25.10.2022 10:55

Haliç metro köprüsündeki kablolar yandı: Seferler durdu!

Beyoğlu'ndaki Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.

DHA
Haliç metro köprüsündeki kablolar yandı: Seferler durdu!

Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi.

Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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Haliç metro köprüsündeki kablolar yandı: Seferler durdu!
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