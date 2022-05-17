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Giriş Tarihi: 17.5.2022 18:13 Son Güncelleme: 18.5.2022 09:13

Haliç’te fotoğraf çektirirken denize düştü polis kurtardı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Haliç’te fotoğraf çektirirken denize düştü polis kurtardı

Kıyıya yakın noktada şakalaşıp fotoğraf çektirirken Haliç’e düşen genci polis kurtardı.

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü altında arkadaşları ile birlikte kıyıda hem şakalaşıp hem de fotoğraf çektirmek isteyen 16 yaşındaki Bedri Y. İsimli genç denize düştü. Suda çırpınan genci polis kurtararak kıyıya çıkarttı.

Beyoğlu Azapkapı Metro köprüsü altında Haliç kıyısında geçtiğimiz salı günü saat 18.30 sıralarında 16 yaşındaki Bedri Y. arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısına geldi. Bir süre sonra gençler kendi aralarında şakalaşmaya başladı. Gençler kendi aralarında şakalaşırlarken kıyıda fotoğraf çekmeye çalışan Bedri Y. Bir anda dengesini kaybederek Haliç'e düştü.

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Neye uğradığını şaşıran genç, denizde çırpınmaya başladı. Bir süre sonra Haliç'te devriye seyreden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, genci fark ederek yanına yaklaştı. Ona önce halat atan deniz polisi, tutmasını sağladıktan sonra yaptığı çalışma sonucunda gence sudan çıkarttı. Bota konulan genç ardından Fatih Balat tarafına götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Haliç’te fotoğraf çektirirken denize düştü polis kurtardı
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