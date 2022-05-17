Haliç’te fotoğraf çektirirken denize düştü polis kurtardı

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü altında arkadaşları ile birlikte kıyıda hem şakalaşıp hem de fotoğraf çektirmek isteyen 16 yaşındaki Bedri Y. İsimli genç denize düştü. Suda çırpınan genci polis kurtararak kıyıya çıkarttı.