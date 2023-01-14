Haliç’te kanlı pusu: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da dün saat 06.30 sıralarında Haliç Köprüsü girişinde seyir halindeki otomobile, yan yoldan gelen ve içinde iki kişinin olduğu plakasız bir araçtan ateş açıldı. Diğer araçtan da ateşe karşılık verilince çatışma yaşandı. Saldırıya uğrayan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Sürücü Cumali Aslan (35) öldü. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler, kullandıkları otomobili 50 metre ileride bırakarak kaçtı. Her iki araçta da çok sayıda mermi izine rastlanırken, polis bölgede 41 boş mermi kovanı buldu.Eşinin cenazesini almak üzere Adli Tıp'a giden Çiğdem Aslan, kocasının yıllardır cezaevinde olduğunu belirterek, "2 yaşındaki oğlumuza doyamadan kahpece öldürüldü. Keşke cezaevinde kalsaydı da ölmeseydi. Ben şimdi çocuğum babasını sorduğunda ne diyeceğim" diyerek gözyaşı döktü. 3 yıldır cezaevinde olan ve 15 gün önce tahliye olan Cumali Aslan'ın vücuduna 18 kurşun isabet ettiği bildirildi.Cinayetin izini süren polis, çatışmanın Kâğıthane'de 20 gün önce iki husumetli grup arasında yaşanan ve Kuran kursu hocası Ramazan Arslan'ın arada kalarak öldüğü çatışmaya dayandığını tespit etti. Olayın ardından iki gruptan 25 kişi gözaltına alınmış, birçoğu serbest kalan şüphelilerden bazılarına "ev hapsi" verilmişti. Dünkü saldırıyı gerçekleştiren ve yaralanan D.K. ile kaçan sürücünün de ev hapsi aldığı ancak bu karara uymayıp karşı grup üyesi Cumali Aslan'ı hedef aldığı belirtildi.