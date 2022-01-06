Haliliyeli gençler Eren’i izledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, öğrencilerle sinema etkinliğinde buluştu.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezindeki kütüphanede ve Bahçelievler Gençlik Merkezindeki üniversiteye hazırlık kursunda öğrenim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Her alanda gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla öğrenciler, sınav motivasyonlarının artması için sinemaya götürüldü.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Trabzon-Maçka'da 11 Ağustos 2017'de Astsubay Ferhat Gedik ile PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün hayatını anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izleyen öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Canpolat, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Düzenlenen etkinliklerin sınav motivasyonlarını artırdığını kaydeden öğrenciler, her zaman gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise "Hem öğrencilere farklı bir atmosfer olması hem nefes almaları adına, aynı zamanda da film içeriğinde vatan sevdası, bayrak sevdası, toprak sevdasından bahsedilmesi adına önem arz ediyor" dedi. Başkan Canpolat, ifadelerine şöyle devam etti:

"Haliliye Belediyesi olarak Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu, Haliliye Belediyesinin kütüphanelerinde ve okuma salonlarında eğitime devam eden öğrencilerimize bir ara dönem anlamında, nefes olması, farklı bir atmosfer yaşamaları için sinema etkinliği düzenledik. Nitekim hepimizin de malumu, geçtiğimiz yıllarda 15 yaşında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in öyküsünün yer aldığı filmdeyiz. Bilinç anlamında, toprak bütünlüğü, vatan sevdası ve millet bütünlüğü anlamında bir konuyu anlatan İyi Ki Varsın Eren filminin yapımı TRT tarafından düzenlendi. Bizler de, bize bağlı bulunan yaklaşık binin üzerindeki öğrenci kardeşlerimizi kademeli bir şekilde sinema salonlarına taşıyoruz. İyi Ki Varsın Eren filmini hep birlikte izliyoruz. Bu tip organizasyonlarımıza da devam edeceğiz. Çünkü gençlik bizim geleceğimiz, gençliğimizin nasıl ki eğitim ve kurslar anlamında yanlarında olduysak inşallah böyle kültürel ve sosyal faaliyetlerde de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."