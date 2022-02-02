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Giriş Tarihi: 2.2.2022 14:59 Son Güncelleme: 2.2.2022 15:09

Halk otobüsünde bulduğu 4 bin 900 TL’yi sahibine teslim etti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Halk otobüsünde bulduğu 4 bin 900 TL’yi sahibine teslim etti

Denizli’de halk otobüsü şoförü Rıdvan Çelik, otobüsü temizlerken bulduğu 4 bin 900 lirayı sahibine teslim etti. Hasta olan kardeşinin emaneti olan parayı kaybeden Şükran Bilginç Çelik’e teşekkür ederek, “Şoför kardeşim helal süt emmiş” dedi

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki halk otobüsünde çalışan Rıdvan Çelik, 1 Şubat günü otobüsü temizlerken koltuğun arasında bir poşet fark etti. Çelik, bulduğunun çöp poşeti olduğunu düşündü ancak poşeti kontrol ettiğinde içerisinin dolu olduğunu fark etti. Poşeti kontrol ettiğinde içerisinde para olduğunu gören şoför durumu hat amirliğine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen poşetin içerisinde 4 bin 900 TL olduğu belirlendi.

Halk otobüsünde bulduğu 4 bin 900 TL’yi sahibine teslim etti | Video

MARKETE GİRİNCE PARA POŞETİNİN OLMADIĞINI FARK ETTİ

Bu sırada paranın sahibi Şükran Bilginç ise alışveriş yapmak için markete girdiğinde çantasındaki paranın yerinde olmadığını fark etti. Durumu hemen eşine bildiren Bilginç, parayı otobüste düşürebileceğini düşünerek büyükşehir belediyesi ulaşım birimini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Paranın şoför tarafından bulunduğu haberi verilen Bilginç ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım birimine davet edilen Şükran Bilginç ile halk otobüsü şoförü Rıdvan Çelik bir araya geldi. 4 bin 900 TL'lik paranın hasta kardeşine ait olduğunu ve emaneten kendisinde bulunduğunu belirten Bilginç parayı duyarlı halk otobüsü şoföründen teslim aldı.

"HELAL SÜT EMMİŞ"

Rıdvan Çelik'e bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Şükran Bilginç, "Eşim hemen belediyemizi aradı ve ondan sonra paramızı aldık. Hepiniz hakkınızı helal edin. Şoför kardeşim helal süt emmiş" diye konuştu.

"ÇÖP ATMIŞLAR DİYE KIZDIM, POŞETİ ALDIĞIMDA PARA ÇIKTI"

Otobüs şoförü Rıdvan Çelik ise, son durakta otobüsü kontrol ederken poşeti gördüğünü belirterek, "Hatta çöp atmışlar buraya diye kızdım. Poşeti aldığımda ise içerisinde parayı gördüm. Hemen parayı aldım hat amirime bilgi verdim, para bulduğumu söyledim. Allah'tan sahibi bulundu. Helal paraymış" dedi.

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Halk otobüsünde bulduğu 4 bin 900 TL’yi sahibine teslim etti
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