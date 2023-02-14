Hamile depremzedeler doğum yaptı

Türkiye'yisarsan deprem felaketinden sağ kurtulan hamile depremzedeler gittikleri kentlerde doğum yaptı. Hatice Sayar doğum için gün sayarken K.Maraş'ta depreme yakalandı. Deprem sonrası Aydın'a giden Sayar 'Umut' bebeği dünyaya getirdi. Hatay Antakya'da evi hasar gören Işıl Özdemir (22) AFAD koordinesinde götürüldüğü Bodrum'da otele yerleştirildi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde doğum yapan Işıl Özdemir, bebeğine 'Defne' ismini verdi. Hatay Antakya'da depreme yakalanan Asena Topaloğlu (22) Bartın'da, Adıyaman'da depremi yaşayan Ayşe Erkol Denizli'de doğum yaptı. AA-İHA