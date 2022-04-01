Hamile hemşirenin darbedildiği iddia edilmişti: Sanıklar ilk kez hakim karşısında!

Olay 16 Ocak tarihinde Başakşehir'de bir hastanede meydana geldi.Tutuklu sanık Rıdvan K.'nın bebeğinin tedavisi nedeniyle kan vermek için hastanede bulunan hasta yakınları ve hemşire Gülhan D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Hüseyin K.'nın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından, sanıklar Nurcan K., Rıdvan K. ve Aycan K.nın ise 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin K. ve Rıdvan K. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) bağlandılar. Duruşmada tutuksuz sanıklar Nurcan K., Aycan K. , tanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"HEMŞİREYİ DARP ETMEDİM, HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen tutuksuz sanık Aycan Koçyiğit olay günü kan vermek amacıyla hastaneye gittiklerini belirterek "Ablam Gülcan kan verdikten sonra kötüleşmiş. Müştekiden kendisine yardımcı olmasını istemiş ancak müşteki yardım etmemiş. Bu nedenle ablam kan verdikten sonra dışarı çıktığında baygınlık geçirdi. Biz kendi imkanlarımızla ablamı kan verme odasına götürdük. Burada ben müşteki hemşireye ismini söyler misin seni başhekime şikayet edeceğim dedim. Ancak seni işinden ettireceğim gibi tehdit içerikli söz söylemedim. Müşteki bizlere karşı 'Terbiyesiz, görgüsüzler, Allah belenanızı versin' şeklinde sözler söyledi. Kardeşim Nurcan'ın elindeki ayrana vurdu. Nurcan'ın elindeki ayran üstüne döküldü. Sonra müşteki Nurcan'ın saçına yapıştı. Daha sonra bacağı ile kolunu sıkıştırdı, kendisini savunmasına dahi izin vermedi. Saçını da bırakmadı. Ben de o sırada kan vermenin etkisiyle tam olarak kendimde değildim bu nedenle olaya müdahil olmadım. Müştekiyi darp ettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Yerdeyken kendisine tekme atmadım. Yerde tek yatan kişi benim kardeşimdi. Müşteki kardeşimin üzerindeydi. Diğerlerinde müştekiyi kardeşinden ayırmak için geldiler. Olay sırasında müşterinin hamile olduğunu bilmiyorduk. Bir süre sonra güvenlikler bizi dışarı çıkardı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"HEMŞİRE BİZE 'DEFOL GİT' DEDİ"

Tutuklu sanık Hüseyin Koçyiğit hakkındaki suçlamaları reddederek "Kızım Gülcan'ın kan verdikten sonra baygınlık geçirdiğini öğrendim. Bunun üzerine yanlarına gittim. Bu sırada müşteki hemşire bize karşı 'Defol git. Sen kimsin de konuşuyorsun' şeklinde sözler söyledi. Ben de bunun üzerine müştekiye terbiyesizsin dedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Biz de burada gariban bir aileyiz . Suçsuz günahsız yere ceza olur mu?" şeklinde savunma yaptı.

"ÇOCUĞUMUN TEDAVİSİ İÇİN GİTMİŞTİK, BEN YUMRUK ATMADIM"

Diğer tutuklu sanık Rıdvan Koçyiğit ise olay günü görme problemi olan çocuğunun tedavisi için hastaneye gittiklerini söylereyek "Çocuğum için kan verilmesi gerektiğinden kardeşlerim kan veriyorlardı. Gülcan bayıldığında olay yerinde değildim. Ben kontrol amacıyla yanlarına gittiğinde kardeşimin bayıldığını gördüm. Hemşirenin Nurcan'ın üzerinde olduğunu gördüm. Ancak yanlarına yaklaşamadım. Güvenlikler beni tuttu. Ben yumruk atmadım, tekme atmadım. Olay sırasında müştekinin hamile olduğunu da bilmiyordum" dedi.

"OLAY SOSYAL MEDYAYA YANSIDIĞI İÇİN TEK TARAFLI DEĞERLENDİRME YAPILDI"

Tutuksuz sanık Nurcan Koçyiğit de hakkındaki suçlamaları reddederek "Müşteki Saçıma yapıştıktan sonra babam bizi ayırmaya çalıştı ancak ayıramadı. Abim rıdvan gelmeye çalıştı ancak gelemedi. Müştekiyle aramızdaki arbede sırasında birlikte yere düştük. Müştekinin karnına tekme atmadım. Suratına ayran fırlatmadım. Biz sesimizi duyurmak istedik. Kimse bizi dinlemedi. Olay sosyal medyaya yansıdığı icin tek taraflı değerlendirme yapıldı. Müştekinin boğazını tutmadım ve başörtüsünü açmaya çalışmadım" şeklinde konuştu.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Mahkeme tutuklu sanıklar Hüseyin ve Rıdvan'ın tutuklulukta geçirdikleri süre ve sanıkların üzerlerine atılan suçların üst sınırlarının gözönünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi.