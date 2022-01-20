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Giriş Tarihi: 20.1.2022 14:14 Son Güncelleme: 20.1.2022 15:02

Hamile kadın helikopterle hastaneye ulaştırıldı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Hamile kadın helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Gaziantep’te riskli gebeliği bulunan bir kadın helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan hamile bir kadın gebeliğinin riskli olması nedeniyle ambulans helikopterle merkeze getirilerek hastaneye ulaştırıldı.

Araban ilçesinin kırsal Dağdancık mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki hamile Zeynep S., rahatsızlanınca ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne getirilen genç kadının gebeliğinin riskli olması nedeniyle ileri tedavi seçenekleri için Gaziantep'e sevk edilmesi kararlaştırıldı. Gaziantep-Araban yolunun kar sonrası buzlanma nedeniyle zaman zaman kapanması üzerine ambulans helikopter istendi. Gaziantep-Araban yolunun kar sonrası buzlanma nedeniyle zaman zaman kapanması üzerine ambulans helikopter istendi. İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine inen ambulansla bindirilen genç kadın Gaziantep 75. Yıl Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Hamile kadın helikopterle hastaneye ulaştırıldı | Video

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Hamile kadın helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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