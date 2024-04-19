Hamile kadını ezen otobüs şoförü tutuklandı

Adana'da eşinin kullandığı elektrikli bisikletten yola düşen hamile Nur Abbud'u ezerek ölmesine neden olan özel hak otobüsü şoförü Ali D., 'takip mesafesi' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kazada asli kusurlu sayıldı. Şüpheli ifadesinde; "Yolda azami hızda ilerliyordum. Kadının yola düştüğünü görmedim. Pişmanım" dedi, tutuklandı. Nur Abbud, ailesi tarafından Suriye'nin Azez kentinde toprağa verilirken doktorlar tarafından sezaryenle kurtarılan 9 aylık erkek bebeğinse sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETTEN DÜŞTÜ

Kaza, 17 Nisan'da Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi, Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud (31), yolculuk sırasında eşi Raid Abbud'un (40) kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü. Bu sırada Ali D.'nin kullandığı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı.

SURİYE'DE GÖMÜLDÜ

Abbud ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülürken, şoför ise gözaltına alındı. Abbud'un 4'üncü çocuğu olan erkek bebeği sezaryen ile alınırken, ağır yaralı kadın kurtarılamadı. Abbud'un cenazesi defnedilmek üzere Suriye'nin Azez kentine götürüldü.

"YOLA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli şoför 'takip mesafesi' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kazada asli kusurlu sayıldı. Ali D., ifadesinde, "Yolda azami hızda ilerliyordum. Kadının yola düştüğünü görmedim. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede gözlem altında tutulan bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.