Hamile olduğundan haberi yokken doğurdu! Hem de ilk iş gününde: Yaşadıklarını anlattı, binlerce yorum yağdı...

Tiktok'ta paylaştığı üçlü seri fotoğrafla yaşadıklarını anlattı. İlk olarak "hamile olduğuma dair hiçbir fikrim yoktu" yazan bir fotoğraf.

İkinci fotoğraf ise yeni doğmuş bebeğine aitti ve şu yazı vardı: "Yatak odamda doğum sancısı içinde uyandım!!! Tek başıma çok güzel bir erkek bebek doğurdum."