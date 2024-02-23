Hamile olduğundan haberi yokken doğurdu! Hem de ilk iş gününde: Yaşadıklarını anlattı, binlerce yorum yağdı...

İşinin ilk gününde doğum yapana kadar hamile olduğundan kesinlikle haberi olmayan bir kadın, yaşadıklarını anlattığında büyük dikkat çekti. @rivvahcrowther hesabını kullanan anne, şaşırtıcı durumu sosyal medya üzerinden açıkladı.
Tiktok'ta paylaştığı üçlü seri fotoğrafla yaşadıklarını anlattı. İlk olarak "hamile olduğuma dair hiçbir fikrim yoktu" yazan bir fotoğraf.
İkinci fotoğraf ise yeni doğmuş bebeğine aitti ve şu yazı vardı: "Yatak odamda doğum sancısı içinde uyandım!!! Tek başıma çok güzel bir erkek bebek doğurdum."
Hiç beklemediği bir doğuma karşılaşan anne, ayrıca bebeğini ters pozisyonda doğurduğunu açıkladı ve şunları ekledi: "Doğum yaptığım sabah yeni işime başlamam gerekiyordu." diyerek aslında hayatında bambaşka bir "yeniliğe" adım attığını anlattı.
Uzmanlar; doğum esnasında bebeğin altta veya ayakları öndeyse, makat pozisyonunda olduğunu belirtiyor.
Bebek 36. haftada, makat pozisyonundaysa genellikle doğum uzmanı tarafından müdahaleyle baş aşağı pozisyona getirmeye çalışılabilir. Uzman tarafından yapıldığında güvenli bir prosedür olarak uygulanıyor.
Yaşadığı bu deneyime rağmen, sağlıklı bir çocuk dünyaya getiren kadın, "mavi gözlü oğlum Oakley" olarak paylaştığı fotoğrafla, aynı zamanda sağlıklı bir şekilde bebeğini büyüttüğünü de gösterdi.