Hamile Sezen Ünlü’yü öldürmüştü! Cani Anıl Yolum’un cezası açıklandı!

'KARNIMDA ÇOCUĞUMU TAŞIYAN EŞİMİ HUNHARCA KATLETTİM'



Davanın karar duruşması bugün İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Anıl Yolum, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme başkanı mütalaa hakkında savunma yapması için sanık avukatına söz verdi. Sanık avukatı, Sezen'in bazı sözlerinin tahrik unsuru oluşturabileceğini, Sezen ile Anıl arasında resmi nikah olmasa bile sadakat bağı olduğunu savundu. Mahkeme başkanı, karardan önce son sözü sanığa verdi. Pişman olduğunu savunan Yolum, "Sezen bana çocuğun benden olmadığını söyledi ve hakaret etti. Ben de uğramış olduğum tahrik altında eylemi gerçekleştirdim. Kendimden utanıyorum. Bir anlık öfkeyle karnında çocuğumu taşıyan eşimi hunharca katlettim. Geceleri rüyamda onları görüyorum. Sezen'in ailesinden de özür diliyorum. Keşke zamanı geriye alabilseydik de bu olay yaşanmasaydı" dedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanık Yolum'u 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıp, duruşmayı bitirdi.