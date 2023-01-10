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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Hamile yengesi ve arkadaşını öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hamile yengesi ve arkadaşını öldürdü
İstanbul Başakşehir'de ailesiyle sorun yaşayan Şahin Taş (35), 14 haftalık hamile yengesi Sunay Taş (25) ile kaçarken aracına bindiği arkadaşı Turgay Akyıldız'ı öldürdü. Güvercintepe Mahallesi'nde oturan Taş, bir arsayı ailesinden izinsiz sattı. Ailesiyle tartışma yaşayınca da evi terk etti. Önceki akşam eve dönen Taş, kardeşinin oturduğu üst kata çıktı. Ancak yengesi Sunay Taş kapıyı açmadı. Kapıyı kilitlemeye çalışan yengesini tabancayla başından vurdu. Ardından kendisini bekleyen arkadaşı Akyıldız'ın otomobile binerek uzaklaştı. Yolda tartıştığı Akyıldız'ı da öldüren Taş, aynı araçla yola devam etti. Sarıyer'de jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan Taş, kovalamaca sonucu Zekeriyaköy'de yakalandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın ile karnındaki bebeği de kurtarılamadı.

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Hamile yengesi ve arkadaşını öldürdü
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