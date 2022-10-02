Hamileyi işe almayana ayrımcılık cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) yapılan başvuru ile ortaya çıkan olay şöyle gelişti: N.B. isimli genç kadın, aylarca hazırlık yaptıktan sonra ülke genelinde onlarca mağazası bulunan özel bir şirkete müracaat etti. İşe alımı onaylanan N.B., evrakları hazırladığı gün hamile olduğunu öğrendi. Genç kadın, kendisini arayan şirket yetkilisine hamile olduğunu söyleyince işler bir anda sarpa sardı. Maruz kaldığı hareketin ayrımcılık olduğunu öne süren N.B., TİHEK'in yolunu tuttu. Kendisine yapılan ayrımcı muamelenin hukuka aykırı olduğunu, hamile olduğu öğrenildikten sonra işe alınmaktan vazgeçildiğinin belli olduğunu dile getirdi. Kurum, muhatap şirketin savunmasını da aldı.Şirket, başvuranın hamileliği gerekçesiyle işe alınmadığı iddialarını reddetti. İnsan kaynakları yönetimince yapılan değerlendirmeyle başvuranın istenen kriterlere uygun olmadığının anlaşıldığını, ilgili pozisyon için yeni bir personel istihdamına gidilmediğini, başka bir şubeden personel nakliyle ihtiyacın karşılandığını ileri sürdü. Tarafların iddialarını inceleyen TİHEK, emsal nitelikte bir karara imza attı.Kararda, "Somut olayda, başvuranın hamileliği gerekçesiyle işe alınmaması çerçevesinde cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık iddiası mevcuttur. Başvuran, hamileliği konusunda muhatap firmayı bilgilendirmesinden sonra firmanın iş başvurusuna olumsuz dönüş yaptığını ifade etmektedir. 6701 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 'İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişinin, istihdam başvurusunu gebelik, annelik ve çocuk bakımı gerekçeleriyle reddedemeyeceği' hüküm altına alınmıştır. Bir işverenin, gebelik söz konusu olduğunda, hamile bir kadın üzerinde, objektif ve makul bir gerekçeye sahip olmayan ve meşru bir amaç gütmeyen olumsuz bir farklı muamelede bulunmasının ayrımcılık teşkil ettiği açıktır. Başvuruda cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhatap şirket hakkında 1963 TL idari para cezası uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.