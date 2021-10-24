Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hamsi bollaştı, fiyatı 20 TL’ye düştü
Giriş Tarihi: 24.10.2021 11:43

Hamsi bollaştı, fiyatı 20 TL’ye düştü

İHA
Hamsi bollaştı, fiyatı 20 TL’ye düştü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki balık tezgahlarında hamsi bereketi yaşanıyor. Hamsinin fiyatı 20 TL’ye düştü.

Kütahya ilçe balık pazarında sezon başında kilogramı ortalama 40 lira olan hamsi, bolluk dolayısıyla 20 liradan satılmaya başlandı. Hamsi bolluğu tezgahları şenlendirirken hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Son günlerde balıkçıların palamut dışında bol hamsi yakaladığını belirten balık satıcısı Hüseyin Coşar," Balık tezgahlardaki hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü. Havaların soğumasıyla balığın bollaşmasını ve bu paralelde fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. Hamsinin bol olmasından hem vatandaş memnun hem biz memnunuz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hamsi bollaştı, fiyatı 20 TL’ye düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA