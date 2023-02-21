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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Hamsinin boyu kısaldı Marmara’da av yasak

Bilinçsiz avlanma, Marmara’da hamsinin neslini tehlikeye düşürdü. Tarım Bakanlığı, tezgahtaki ölçümlerde hamsinin boyunu küçük görünce 15 Nisan’a kadar yasak getirdi

Hamsinin boyu kısaldı Marmara’da av yasak
Balıkta av sezonu devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda ticari amaçlı her türlü hamsi avcılığınının dün itibariyle durdurulduğunu açıkladı. Kısıtlama 15 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Balıkçılar ise hamsilerin küçük ve ince olması nedeniyle yasak getirildiğini söyledi.



KENDİMİZE ÇEKİDÜZEN VERMELİYİZ
Balıkçı Eyüp Şengül, yasak kararının geç alınmış bir karar olduğunu belirterek, "Bugüne kadar denizde önümüze ne geldiyse tuttuk. Yani çok balık tuttuk hale getirdik, satılmayanları denize döktük. Döktüğümüz gün bile tekrar denize çıktık, balık tuttuk. Devlet yasaklarla bir yere kadar önlem alabilir. Aslında kota getirilmesi gerekiyor" dedi. Şengül, balıkçıların kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini ifade ederek, "Yasaklanıncaya kadar iş işten geçiyor. Hamsi avcılığı durdurulmamış olsa biz yine hamsi tutacaktık. Açıkçası kendimize çeki düzen veremiyoruz. Devletin de bu durum için önlem alması lazım. Tamam, bu yasak şimdilik kurtardı. Nisan ayına kadar belki yine tutulacaktı, yasakla önüne geçilmiş oldu. Ama gelecek sene yine aynı şey olacak. Eylül ayında sezona başlayacağız, bu tarihe kadar yine tutulacak ince balık" diye konuştu. Balıkçı Nurettin Yar ise, "Hamsi Karadeniz'de oldu ama, Marmara'da ufak olduğundan yasak getirildi. Seneye kadar zaten büyür. Yeni sezon açıldığı zaman yasaklar da kalkacak" dedi. DHA

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Hamsinin boyu kısaldı Marmara’da av yasak
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