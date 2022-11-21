Hamza Dağ’dan Selahattin Demirtaş’a tokat gibi yanıt: “Azmettiricisi olduğun 6-8 Ekim’i unutmadık”

Bir hafta önce terör örgütü PKK/YPG, İstiklal Caddesi'nde altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısı gerçekleştirmişti. Güvenlik güçleri hızlı bir şekilde failleri yakalarken önceki gün ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Kılıç Hava Harekâtı'nın icra edildiğini duyurmuştu. Bu harekât, Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) rahatsız etmiş, sosyal medyadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava saldırılarının bir an önce son bulması gerektiği yönünde bir açıklama paylaşılmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise HDP'ye tepki göstererek, "TSK, PKK'yı vurdu ve ilk tepki yine HDP'den geldi. HDP, 'Operasyonlar Tehlikeli' demiş. Asıl tehlike, terörü ve teröristleri destekleyen zihniyetinizdir. Siz isteyince değil TSK uygun gördüğünde operasyonlar biter" demişti.

DEMİRTAŞ İFTİRA ATARAK "KİRLİ SENARYO" DEDİ

Bu sefer ise terör suçundan yargılandığı dava kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ve sonrasında başlatılan Pençe Kılıç Hava Harekâtı hakkında sosyal medyadan skandal açıklamalarda bulundu.

Demirtaş devlete ve kurumlarına iftira atarak, "İstiklal'de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler" dedi.

Demirtaş, TSK'nın Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından Türkiye'ye saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekâtı'nı hedef alıp "Savaşa hayır!" dedi. Demirtaş, harekât için "kirli bir senaryo" deyip oy devşirmek için harekâtın yapıldığı iftirasını attı.

"PKK/PYD'YE TEK LAF ETME, SONRA BARIŞ ELÇİSİ ROLÜNE BÜRÜN"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ Demirtaş'ın sosyal medyadan yaptığı skandal açıklamalarına tokat gibi bir yanıt verdi. Dağ ilk olarak, "İstiklal Caddesi'nde bomba bırakarak sivillerin ölümüne sebep olan PKK/PYD'ye tek laf etme, teröristi koru; sonra barış elçisi rolüne bürün" ifadelerini kullandı.

"AZMETTİRİCİSİ OLDUĞUN 6-8 EKİM'İ UNUTMADIK"

Dağ, sözlerine şöyle devam etti:



"Azmettiricisi olduğun 6-8 Ekim'i unutmadık. Vicdanında bir sızı olmasını beklerdik ama o duygu size hiç uğramamış. Güya hakikati savunur gibi yapıp tüm varlığınla terör örgütüne siper olmaya ve alan açmaya gayret ediyorsun."

"DEVLETİ MÜTEMADİYEN ZAN ALTINDA BIRAKMAYA ÇALIŞTIĞININ FARKINDAYIZ"

Sözlerine devam eden Dağ, Demirtaş için şunları söyledi: "PKK'ya tek kelime edemediğin gibi devleti mütemadiyen zan altında bırakmaya çalıştığının farkındayız."

"ORTADA BİR 'SAVAŞ' YOK"

Dağ son söz olarak, "Ortada bir 'Savaş' yok. Toplumun huzuruna ve insanımızın canına kast eden teröristlerin inine giren bir terörle mücadele var. Tiyatro seviyorsun biliyoruz ama 'Savaşa hayır' ezberleriyle terörü gölgelemene müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.