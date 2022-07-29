ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster programında Hangisi ''ateş'', ''su'' ve ''toprak''la birlikte, gününümüzde Çin astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki '' Wu Xing'' içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir? merak konusu oldu. Dört şıktan doğru cevap araştırılıyor. İşte Hangisi ''ateş'', ''su'' ve ''toprak''la birlikte, gününümüzde Çin astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki '' Wu Xing'' içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir? Sorusunun yanıtı…

A- TAHTA

B-IŞIK

C- HAVA

D- KARANLIK

CEVAP : A