Haberler Yaşam Haberleri Hangisi ‘’ateş’’, ‘’su’’ ve ‘’toprak’’la birlikte, gününümüzde Çin astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki ‘’ Wu Xing’’ içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?
Giriş Tarihi: 29.7.2022 21:59 Son Güncelleme: 29.7.2022 22:02

Hangisi ‘’ateş’’, ‘’su’’ ve ‘’toprak’’la birlikte, gününümüzde Çin astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki ‘’ Wu Xing’’ içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?

ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi ‘’ateş’’, ‘’su’’ ve ‘’toprak’’la birlikte, gününümüzde Çin astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki ‘’ Wu Xing’’ içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir? yanıtı merak konusu oldu. İşte, Hangisi ‘’ateş’’, ‘’su’’ ve ‘’toprak’’la birlikte, gününümüzde Çin astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki ‘’ Wu Xing’’ içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir? sorusunun cevabı

Hangisi ‘’ateş’’, ‘’su’’ ve ‘’toprak’’la birlikte, gününümüzde Çin astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki ‘’ Wu Xing’’ içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster programında Hangisi ''ateş'', ''su'' ve ''toprak''la birlikte, gününümüzde Çin astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki '' Wu Xing'' içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir? merak konusu oldu. Dört şıktan doğru cevap araştırılıyor. İşte Hangisi ''ateş'', ''su'' ve ''toprak''la birlikte, gününümüzde Çin astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki '' Wu Xing'' içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir? Sorusunun yanıtı…

A- TAHTA

B-IŞIK

C- HAVA

D- KARANLIK

CEVAP : A

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor! Aile Destek Paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları ve ödeme tarihleri neler?
DUYURU! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 MEB takvimini duyurdu: İşte okulların açılacağı tarih!
İlhan İrem kimdir ve kaç yaşındaydı? İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İşte şarkıları ve hayatı!
Sigara zammı sonrası JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 29 Temmuz bugün sigaraya zam geldi mi?
SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı! Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken büyüme mesajı geldi
Son dakika: Rusya'dan Akkuyu için 15 milyar yatırım! Peşin olarak aktarılacak
AÖF açıköğretim fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2 yıllık ve 4 yıllık Açıköğretim bölümleri taban puanları I ÖSYM YKS kılavuzu
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
Son dakika haberi: Usta Sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: Marmaris’te orman yangını! Marmaris İçmeler yangınında alevler otele sıçradı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisi ‘’ateş’’, ‘’su’’ ve ‘’toprak’’la birlikte, gününümüzde Çin astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki ‘’ Wu Xing’’ içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA