Kim Milyoner İster 24 Ağustos 2022 tarihli programında "Hangisi, Keanu Reeves'in "Matrix" film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?" sorusu yöneltildi. Peki, Hangisi, Keanu Reeves'in "Matrix" film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?" İşte Kim Milyoner Olmak İster 100 binlik sorusu!