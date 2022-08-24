Haberler Yaşam Haberleri Hangisi, Keanu Reeves’in “Matrix” film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?
Giriş Tarihi: 24.8.2022 23:34

Hangisi, Keanu Reeves’in “Matrix” film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 24 Ağustos 2022 salı günü ekranlardaki yerini aldı. Çıkan sorular arasında Hangisi, Keanu Reeves’in “Matrix” film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?” vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte Kim Milyoner İster 100 bin TL’lik soru!

Hangisi, Keanu Reeves’in “Matrix” film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?

Kim Milyoner İster 24 Ağustos 2022 tarihli programında "Hangisi, Keanu Reeves'in "Matrix" film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?" sorusu yöneltildi. Peki, Hangisi, Keanu Reeves'in "Matrix" film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?" İşte Kim Milyoner Olmak İster 100 binlik sorusu!

SORU: Hangisi, Keanu Reeves'in "Matrix" film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?

A: Nicolas Cage

B: Brad Pitt

C: Will Smith

D: Bruce Willis (cevap)

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Hangisi, Keanu Reeves’in “Matrix” film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?
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