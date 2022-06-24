ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 24 Haziran 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi Orta Amerika ülkelerinden biri değildir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangisi Orta Amerika ülkelerinden biri değildir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.
ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisi Orta Amerika ülkelerinden biri değildir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.