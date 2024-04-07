Harabe haldeki bina tarihi hamam çıktı

Osmanlı'nın beşiği Bilecik Söğüt'te kilise kalıntısı, Madamın Konağı, Kızılsaray Roma mezar odaları, Borcak Osmanlı Han kalıntıları ve Sırhoca Antik Altın Madeni'nden sonra bu defa tarihi bir Rum hamamı ortaya çıktı. Çatısı olmayan hamam, Söğüt'ün ilk yerleşim bölgesi olarak bilinen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki alanda bulunuyor. Yıllarca farklı müdahalelere maruz kaldığı için özgün mimarisini kaybeden hamamın, duvarlarında bazı yerlerde moloz taş, bazı yerlerde de tuğla kullanıldığı belirlendi. Bir süre hayvan barınağı olarak kullanıldığı anlaşılan tarihi hamamının içine beton atılarak yemlik yapıldığı da tespit edildi. Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal ordularının bölgeden çekildiği sırada yakılarak harabeye dönüşen hamamın özgün haline ilişkin herhangi bir belge bulunmuyor. Tarihi hamamının restore edilmesi halinde Söğüt bir kültür varlığına daha kavuşmuş olacak.