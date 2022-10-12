Hardaliyeler öğrencilerden

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında kenti ziyaretinde tadına baktığı ve milli içecek haline getirilmesi için talimat verdiği üzüm şırasından üretilen hardaliyenin tanıtımı için kentteki pek çok kuruluş çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in geçen yıl Kırklareli'ni ziyaretinde öğrenciler eliyle hardaliye üretilmesi talimatı ve desteği sonrası Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deposunda hardaliye üretim tesisi oluşturuldu. 4 kazan, posa ayırma ve şıra sıkma ayırma makinesinin bulunduğu tesiste, öğrenciler iki hafta önce deneme üretimine başladı. Öğrenciler yörede yetişen üzümleri yıkama işlemi sonrası posa makinasına atarak üzümün suyunu çıkarıyor, buradan alınan üzüm suyunun bir süre dinlendirilmesinin ardından içerisine aroma vermesi maksadıyla ezilmiş hardal ve vişne yaprağı konuyor. Belirli bir süre sonra hardaliye şişelenerek depolanıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, ilk etapta 1 ton üzümden 800 litre hardaliye ürettiklerini, kapasiteyi artırmaya gayret ettiklerini, hardaliyeyi tüm ülkeye tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti. Müdür Kalkan, "Şu anda deneme mahiyetinde olduğu için bunu öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve Kırklareli halkına sunacağız" dedi. Öğrencilerden Doğukan Bektaş da hem kendisinin bilgilendiğini hem de tanıtıma katkı sağladığını ifade etti. AA