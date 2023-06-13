"Harmandalı kapatılsın"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Harmandalı Çöplüğünden sızan çöp suları bölgede heyelana neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi aradan geçen 3 yılı aşkın süre Harmandalında yaşananlara seyirci kalınca heyelanın etkilediği alan daha da genişledi.

15 EV 2 HAYVAN AĞILI BOŞALTILDI

Bölgede oluşan çatlaklar nedeniyle 15'e yakın ev ile 2 hayvan ağılı can ve mal güvenliği olmadığı gerekçesi ile kapatıldı. Bölgede araştırma yapan bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı çöplüğüne çöp dökmeye devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bilimse raporları hiçe sayması yörede yaşayan vatandaşları çileden çıkardı. Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar Bölge idare Mahkemesine başvuruda bulunarak çöp döküm işleminin durdurulmasını harmandalı çöplüğünün kapatılmasını talep etti.

DURUŞMA 15 HAZİRAN'DA

Harmandalında yaşayan binlerce vatandaşın can ve mal güvenliğinin göz ardı edilerek bölgeye çöp dökümüne devam edildiğini belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar sivil toplum kuruluşlarından, çevrecilerden ve çevreye duyarlı vatandaşlardan 15 Haziran Perşembe günü İzmir 4. İdare Mahkemesinde saat 14.45'te görülecek olan davaya katılıp destek vermeleri çağrısında bulundu.

BUNUN ADI ÇİFTE STANDART

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından söz konusu alanın riskli olduğu gerekçesi ile yapılaşmaya kapatıldığını hatırlatan Kazar: "Büyükşehir Belediyesi bir yandan heyelan nedeniyle riskli olduğu için bölgeyi yapılaşmaya kapatıyor ama öte yandan heyelan bölgesi içine binlerce ton demir ve betonu yığarak bilim insanlarının tüm uyarını göz ardı ederek çöplükten elektrik elde eden firmanın ayıklama tesisi yapmasına seyirci kalıyor. Vatandaşa yasak firmaya serbest. Bu resmen çifte standart. Vatandaşa yasaksa firmaya da yasak olması lazım." Diye konuştu.

ÇÖPLÜK BİR AN ÖNCE KAPATILMALI

Bilim insanlarının hazırladıkları raporlarda Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünün bir an önce durdurulması yönünde görüş belirtmiş olmalarına rağmen büyükşehir belediyesinin Harmandalına çöp yığmaya devam ettiğini belirten Kazar: "Vatandaşın hayatın resmen hiçe sayılıyor. Çöplük bir an önce kapatılıp heyelanı önlemeye yönelik çalışma yapılmalı. İllaki Harmandalında İstanbul Ümraniye'de olduğu gibi birilerinin ölmesi mi bekleniyor?" Diye konuştu.

BİZİ YALNIZ BIRAKTILAR

En ufak bir ağaç kesiminde kıyametleri koparan çevrecilerin İzmir'in Harmandalı semtindeki çevre katliamına seyirci kaldıklarını belirten Dursun Ali Kazar: "Çöplüğün kapatılması için bölge idare mahkemesine başvuruda bulunduk. Türkiye Barolar Birliğine ve İzmir Barosuna yazı yazıp davaya müdahil olmalarını bizlere haklı mücadelemize destek vermelerini istedik. Fakat ne barolar birliğinden ne de İzmir barosundan bir yanıt alamadık. Maalesef yalnız bırakıldık. 15 Haziran'da İzmir 4. İdare Mahkemesinde saat 14.45'te duruşmamız var. Çevreye duyarlı tüm vatandaşlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarını mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz. Gelsinler gücümüze güç katsınlar. Harmandalındaki bu çevre felaketine hep birlikte dur diyelim." diye konuştu. Kazar tüm duyarlı vatandaşları destek amaçlı Perşembe günü gerçekleştirilecek duruşmaya davet etti.