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Giriş Tarihi: 21.2.2023 18:07 Son Güncelleme: 21.2.2023 18:09

Harran Üniversitesi depremde 16 öğrencisini kaybetti

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerinde Harran Üniversitesi'nde eğitim gören 16 öğrenci hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran Üniversitesi depremde 16 öğrencisini kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından binlerce artçı deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da binlerce kişi hayatını kaybetti.

Depremde Harran Üniversitesi'nde eğitim gören 16 öğrenci de hayatını kaybetti. Harran Üniversitesi sosyal medya hesabında öğrencilerin isimlerini ve bulundukları bölümleri belirti. Tuba Ulum- Fen Bilimler Enstitüsü- Çevre Mühendisliği, Mais Alhajsaleh- Fen Bilimler Enstitüsü- İnşaat Mühendisliği, Ali Baybatmaz- Eczacılık Fakültesi, Melis Zambak- Eğitim Fakültesi- Müzik Eğitimi, Gamze Onuk- Eğitim Fakültesi- İngiliz Dili ve Eğitimi, Musa Akyol- Fen ve Edebiyat Fakültesi- Biyoloji Bölümü, Ebru Gürler- İİBF- Maliye, Nur Elhuda Elbatman- Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği, Ali Karakoyunlu- Mühendislik Fakültesi- Makine Mühendisliği, Ali Nemi- Mühendislik Fakültesi- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Ökkeş Rahmi Doğan- Veteriner Fakültesi, Fatmanur Karalar- Veteriner Fakültesi, Emir Şenses- Veteriner Fakültesi, İpek Aslan- Viranşehir Sağlık Yüksekokulu, Sedefcan Babacan- Sağlık Hizmetleri MYO (Mezun), Sibel Bozkaya- Fen Bilimler Enstitüsü- Biyoloji.

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Harran Üniversitesi depremde 16 öğrencisini kaybetti
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