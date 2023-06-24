Harran Üniversitesi personeli azmiyle eğitimin yaşının olmadığını herkese gösterdi

Üniversite sınavında yeterli puanı alan Büyükkırcalı, Denizli Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde eğitim hayatına başladı. Çalışkanlığı ile göz kamaştıran Kemal Büyükkırcalı, tüm derslerini başarılı bir şekilde vererek mezun oldu.

Okuma azmi ile herkes tarafından takdir toplayan Büyükkırcalı'ya Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Denek ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Yavuzbir sürpriz yaptılar. Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreninde sahneye çağırarak mezuniyet belgesini kendisine takdim ettiler.

Lisans mezunu olmanın yeterli olmadığını belirten Kemal Büyükkırcalı; "İnsanlar yaşamı boyunca hem kendilerine hem de çevresine faydalı olabilecek nitelikler kazandırmalıdır. Yaşamım boyunca hep kendimi geliştirmeye özen gösterdim. 90'lı yıllarda bilgisayar sistemi yeni ülkemize geldiğinde beni de merak sardı. Gereken eğitimleri alarak Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlere, kurum personellerine ve ilgili vatandaşlara eğitimler verdim. Benim burada sevgili öğrencilere nasihatim; hep okuyun, okuduğunuzu sorgulayın, araştırın ve her zaman gelişime açık olun.Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Nihat Denek ve Dekanımız Prof. Dr. İzzet Yavuz hocalarıma bana yapmış olduğunu sürprizlerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Çok önemli projelerde ve üst düzey görevlerde bulunan Kemal Büyükkırcalı, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden teknik öğretmen olarak mezun oldu. 30 yılı aşkın Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde Öğretmenlik, Atölye Şefliği, Müdür Yardımcılığı ve Müdür olarak görev yaptı.2016 yılında Harran Üniversitesi'ne geçiş yaparak Fakülte Sekreterliği, Daire Başkanlığı ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu.