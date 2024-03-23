Hasan Şıldak: Dünya Şanlıurfa’yı konuşacak

Adeta bir açık hava müzesi olan Şanlıurfa'da yeni tarihi alanlar gün yüzüne çıkarılmaya devam ediliyor. Özellikle Göbeklitepe ve Taş Tepeler ile adını duyuran kentte Gürcütepe heyecanı yaşanıyor.

Konuklu mahallesi, Akçakale yolu üzerinde yer alan Gürcütepe dokuz hektarlık bir alanı kaplayan birden fazla höyükten oluşuyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da Gürcütepe hakkında bilgilendirmede bulundu. Vali Şıldak, Gürcütepe kazıları Şanlıurfa'nın 10 bin yıllık köy yaşantısının ilk kanıtlarını sunduğunu belirtti. Kazı sırasında bulunan kilden yapılmış kadın heykelcikleri de dikkat çeken tarihi eserlerden oldu.

"İLK KERPİÇ MİMARİNİN ÖRNEKLERİNİ OLUŞTURUYOR"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;"Şanlıurfa'da üretici yaşamın ilk izleri… Yerleşik hayatın ileri aşamalarını temsil eden Gürcütepe, avcı toplayıcı yaşamdan besin üretimine geçişin en eski izlerini barındırıyor. Harran Ovası'nın kenarına kurulan Gürcütepe, günümüzde Konuklu mahallesinde, Akçakale yolu üzerinde yer alıyor. Gürcütepe kazıları Şanlıurfa'nın 10 bin yıllık köy yaşantısının ilk kanıtlarını sunuyor. Taş Tepeler Projesi kapsamında arkeolojik araştırmalar yapılan Gürcütepe, dokuz hektarlık bir alanı kaplayan birden fazla höyükten oluşuyor. Açığa çıkarılan kerpiç yapılar bölgedeki ilk kerpiç mimarinin örneklerini oluşturuyor. Konutlar ve çevresindeki açık alanlarla gerçek bir tarih öncesi köy görüntüsünü yansıtan yerleşmede günlük kullanım eşyalarının yanı sıra bu yerleşmeye özgü kilden yapılmış kadın heykelcikleri dikkat çekiyor." İfadelerini kullandı.dünya Şanlıurfa'yı konuşacak.