Hasret sona eriyor, Kocaeli kitapla buluşuyor

Türkiye'nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 2 yıllık hasretin ardından kapılarını açıyor. Kocaelili kitapseverleri tekrar kağıdın büyülü dünyasıyla buluşturacak 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 14-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezinde 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK'nın yanı sıra toplam 673 etkinlikle kitap tutkunlarına tekrar ''merhaba'' diyecek. 12. Kocaeli Kitap Fuarı, özleyenler, kelimelerin büyülü dünyasında kaybolmak isteyenler, kitaba dokunmak ve kağıt ile mürekkebin birleşiminden oluşan o tarifsiz kokuyu içine çekmek isteyenler için, 14-22 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezinde 9 gün boyunca açık kalacak. Fuarın bu yıl ki teması edebiyatın temel taşlarından biri olan ''şiir'' olarak belirlendi. Sanat-edebiyat ve fotoğraf sanatı dalında çok sayıda esere ve sayısız ödüle sahip Prof. Dr. Nurullah Genç, fuarın onur konuğu olacak.





12. KOCAELİ KİTAP FUARI BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Sekapark Maide Restoranda 12. Kocaeli Kitap Fuarının tanıtım toplantısını düzenledi. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 12. Kocaeli Kitap Fuarına yönelik detaylı bilgi veren Genel Sekreter Gündoğdu, 2 yıllık hasretin ardından kitapseverlerle tekrar bir araya gelecek olan kitap fuarının 9 gün boyunca her gün 10.30-21.00 saatleri arasında açık kalacağını ifade etti. Geçtiğimiz yıllarda kitap fuarı ve büyük organizasyonların İnterteks'te düzenlendiğini hatırlatan Genel Sekreter Gündoğdu, ''Ancak buranın çatısının yoğun kar yağışı nedeniyle çökmesinin ardından yaptığımız incelemelerde yapısal bozuklukların da olduğunu gördük. Bu yıl kitap fuarımız Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenecek. Yeni fuar merkezimizin yapılmasıyla beraber Kocaeli Kitap Fuarı daha da büyüyerek yoluna devam edecek'' dedi.



315 YAYINEVİ, 40 SAHAF, 70 STK, 673 ETKİNLİK

''Kocaeli Kitap Fuarımız bu yıl 12 yaşında. 2019 yılındaki 11. Fuarımızın ardından 2 yıllık pandemi arası vermek zorunda kaldık. Bu arada kitapseverler fuarı çok özledi'' ifadesini kullanan Genel Sekreter Gündoğdu, ''Geride kalan 11 yılda Kocaelili kitap tutkunlarının yoğun ilgisi, fuarımızı etkinlik ve ziyaretçi sayılarında zirveye taşıdı. 2019 yılındaki son fuarımızı 855 bin 815 kişi ziyaret ederek, rekor sayıya ulaştı. 11 yıldaki toplam ziyaretçi sayımız ise 5,5 milyonu buldu. 12. Kitap Fuarımızda bizleri 315 yayınevinin açacağı stantlarda milyonlarca kitap karşılayacak. 40 sahaf bizi geçmişin tozlu raflarında dolaştıracak. Fuara ayrı bir hava katacağına inandığımız çadırlarımızda 70 sivil toplum kuruluşumuz yerini alacak. 380 yazarın katılacağı 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı 673 etkinlik düzenlenecek'' bilgisini verdi.





FUARIN ANA TEMASI: ŞİİR

Kitap fuarının her yıl farklı bir tema altında düzenlendiğini hatırlatan Genel Sekreter Gündoğdu, ''Önceki yıllarda 'ortak geçmiş, ortak gelecek', 'kitap ve medeniyet', 'çocuk edebiyatı', 'hikaye ve roman' gibi temalarla fuarımızı yapmıştık. 12. Kocaeli Kitap Fuarımızın ana temasını ise edebiyatın temel taşlarından biri olan, gönlümüze ve ruhumuza hitap eden ''şiir'' olarak belirledik. Kocaeli Kitap Fuarında bu yıl ağırlıklı olarak şiirin edebiyat hayatımıza katkıları ele alınacak ve tanınmış şairlerimiz yer alacak. 12. Kocaeli Kitap Fuarının bu yılki Onur Konuğu ise Nurullah Genç olarak belirlendi'' şeklinde konuştu.



AĞAÇLAR 13 MAYISTA KİTAP AÇACAK

Fuar öncesinde Kocaelililerin dört gözle beklediği, artık adı fuarla beraber anılan bir klasiğin daha 2 yıllık hasretin ardından geri döneceği müjdesini veren Genel Sekreter Gündoğdu, ''13 Mayıs Cuma sabahı Cumhuriyet Bulvarında ağaçlar tekrar kitap açacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın katılımıyla saat 07.30'da başlayacak etkinliğimizde tarihi çınar ağaçlarına 5 bin adet kitap asılacak. Başkanımızla beraber okula giden öğrencilerimiz, işe giden vatandaşlarımız ve kitapseverler, hep birlikte ağaçlardan kitap toplayacak'' ifadesini kullandı.



FUAR İÇİN ÖZEL ÇADIRLAR HAZIRLANDI

12. Kocaeli Kitap Fuarına gelecek misafirler için fuar alanına ulaşımda ve stantlara erişimde çok iyi bir planlamayla Kongre Merkezini en uygun düzeyde kullandıklarını aktaran Gündoğdu, ''Ana binadaki fuaye alanını ve koridorları yayınevlerimiz için uygun hale getirdik ve her iki binamızda ve öndeki boş alanda A, B ve C diye adlandırdığımız 3 ayrı bölüm oluşturduk. Kongre merkezimizdeki söyleşiler A bölümünde yer alan Akçakoca, Selim Sırrı Paşa, Karamürsel Alp ve Süleyman Paşa olmak üzere 4 ayrı salonda gerçekleşecek.

B bölümünde yayınevlerimizin bulunduğu çadır alanımız yer alıyor. C bölümünde ise yayınevlerimiz ve diğer kullanım alanlarımız bulunuyor.

Kongre merkezimizin otopark alanını da Kitap Fuarımız için en uygun şekilde dizayn ederek, bu alanda çadırlardan oluşan D, E, F ve G bölümlerini hazırladık. D ve E bölümü diye adlandırdığımız iki büyük çadırımızda yayın evlerimiz yer alacak. F bölümündeki çadırda Kitap Fuarının en ilgi çeken kısımlarından olan sahaflarımız yer alıyor. Birçok kitapsever gibi ben de sahaflarda vakit geçirmeyi çok seviyorum. G bölümündeki çadırımızda ise Sivil Toplum kuruluşlarımız yer alıyor. Kocaeli genelinde bize başvuran her STK'mıza fuarımızda yer verdik ve stant açtık'' bilgisini verdi.



YENİ OTOPARK ALANI OLUŞTURULDU

Eski arıtma tesisinin önünde bir adet otoparkın mevcut olduğunu, Kongre Merkezi önündeki otoparkın ise lojistik alan olarak belirlendiğini söyleyen Genel Sekreter Gündoğdu, ''Tramvay hattının üst kısmında ayrı bir otopark alanı daha oluşturduk. Fuara kendi araçlarıyla Kocaeli'den veya çevre illerden gelecek konuklarımız için parklanma ve aydınlatma çalışmalarını tamamladığımız bu alan 800 araçlık otopark kapasitesine sahip. Basketbol sahamızın hemen yanındaki yemek çadırımızda Antikkapı restoran hizmeti verecek'' dedi.



MİLLİ İRADE OTOPARKI 9 GÜN ÜCRETSİZ

Fuara ulaşımın ağırlıklı olarak tramvayla yapılmasını teşvik edecek çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekleyen Gündoğdu, ''Milli İrade Meydanındaki otoparkımız 14-22 Mayıs tarihleri arasında 9 gün ücretsiz hizmet verecek. Araçlarını buraya bırakan misafirlerimiz tramvayla rahat ve konforlu bir seyahatin ardından fuara erişim sağlayabilir. Fuarımızın Akçaray tramvay hattı güzergâhında yer alması konuklar için çok önemli bir avantaj. Tramvay hattında yer alan misafirlerimiz kongre merkezine kolaylıkla ulaşıp, yaya köprüsü üzerinden fuara geçebilecek. Aynı şekilde yaya köprüsünde yer alan asansörümüz de engelli vatandaşlarımız, yaşlılarımız ve çocuklu ailelerimiz için büyük kolaylık sağlayacak. Zaten Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızın arkasında da 5 bin araçlık ücretsiz bir otoparkımız var'' açıklamasını yaptı.



SEKAPARK'TA GÜZERGÂH ÖNLEMİ ALINACAK

Genel Sekreter Gündoğdu, Kongre Merkezinin içinde bulunduğu Sekapark alanında yaşanması muhtemel trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla 14-15 Mayıs ile 21-22 Mayıs tarihlerinde yani hafta sonlarında ve 19 Mayıs tarihinde Sekapark içindeki güzergâhta yoğunluk durumuna göre trafiği tek yönlü olarak vermeyi planladıklarını da basın mensupları ve kamuoyu ile paylaştı.



KOCAELİ HALKINI FUARA DAVET ETTİ

Her yıl olduğu gibi Kitap Fuarının yoğun bir ilgi görmesini beklediklerini ifade eden Gündoğdu, ''Son olarak çok sevgili Kocaeli halkına ve değerli basın mensuplarımıza yıllardır Kocaeli Kitap Fuarlarına gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Fuarımızın gerçekleşmesinde emeği geçen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 9 gün sürecek programlar boyunca kolaylıklar diliyorum. Yazarlarımızın, yayıncılarımızın ve kültür adamlarımızın bir araya geleceği 12. Kocaeli Kitap Fuarına tüm hemşerilerimizi davet ediyorum'' dedi.



AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ

Öte yandan hazırlıkları aylar öncesinden başlayan 12. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde şehir, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kitap fuarına uzanan yolda artık bir gelenek haline gelen Açık Havada Sinema Keyfi 11 Mayıs Çarşamba akşamı 20.30'da Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde olacak. Yeşilçam'ın en sevilen klasiklerinden olan; Tarık Akan'lı, Emel Sayın'lı, Kemal Sunal'lı Mavi Boncuk filminin gösteriminde Büyükşehir tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulacak.



AÇILIŞ ÖZEL PROGRAMI VE NECİP FAZIL'A VEFA GECESİ

Bu yıl 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılışı için özel bir program düzenleniyor. Yüzlerce şiir, hikâye, tiyatro, roman, eleştiri, deneme, hatıra ve inceleme türünde eserler kaleme alan üstat Necip Fazıl Kısakürek'in anılacağı Özel Açılış Programı yine 13 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Kocaeli Kongre Merkezinde yer alacak. Necip Fazıl'ın eserleriyle anılacağı 12. Kocaeli Kitap Fuarının Açılış Özel Programında İbrahim Sadri üstadın şiirlerini seslendirirken, Yücel Arzen ise Kısakürek'in eserlerinden bestelediği 6 şarkıdan oluşan bir konser verecek. Fuara hasret kalan Kocaelili kitapseverlerin bu etkinlik ve programlara ayrı bir ilgi göstermesi bekleniyor.



380 YAZAR, 123 SÖYLEŞİ, 550 İMZA

Stantlarda milyonlarca kitabın yer alacağı Kocaeli Kitap Fuarında, 380 yazarın katılacağı 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı 673 etkinlik, katılımcıları, günleri ve saatleri hazırlanan kitapçıkta detaylı olarak yer alacak.



4 AYRI SALONDA SÖYLEŞİ VE ETKİNLİK

Kocaeli Kongre Merkezinde Akçakoca, Selim Sırrı Paşa, Karamürsel Alp ve Süleyman Paşa olmak üzere 4 ayrı salonda söyleşi ve etkinliklere sahne olacak kitap fuarında ayrıca yayınevleri kendi stantlarında yazarlarına imza günleri düzenleyecek. Alanda yayınevleri, sahaflar ve STK'lar için ayrıca özel olarak çadırlar da hazırlandı.



FUARDA KİMLER YOK Kİ!

12 Kocaeli Kitap Fuarında Ahmet Şimşirgil, Vahdettin Engin, Mim Kemal Öke, eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Senai Demirci, Hayati İnanç, Tuna Kiremitçi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Ümit, Uğur Arslan, Okan Bayülgen, Bekir Develi, Nurullah Genç, Pelin Çift&Tufan Gündüz, Nedim Şener, Ahmet Özhan, Erem Şentürk, Yavuz Dizdar, Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk, Zafer Şahin, Ahmet Şerif İzgören, sinema ve dizi oyuncusu Ceyda Düvenci, Tarık Tufan, Beyhan Budak, Can Yılmaz&Zafer Algöz, Sinan Canan, teknik direktör Yılmaz Vural, Erhan Afyoncu, kitabından uyarlanan dizi tv'lerde izlenme rekoru kıran İclal Aydın, Ömer Tuğrul İnançer, Mario Levi, Julia Sena Yamanoğlu, Serdar Kılıç, Hüseyin Hatemi, Sinan Yağmur ve kitap fuarı klasiği olarak kapanış günü konuklarından tarihçi İlber Ortaylı'nın söyleşilerine sadece Kocaeli'den değil çevre illerden de çok sayıda izleyicinin katılım sağlaması bekleniyor.



11 YILDA 5,5 MİLYON ZİYARETÇİ

2019 yılında 855 bin 815 ziyaretçiyle kendi rekorunu kıran Kocaeli Kitap Fuarı'nın ana teması ''Roman ve Hikâye'' olmuştu. Araya giren pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında kitap fuarı düzenlenemedi. Şimdi 2 yıllık hasret sona eriyor, Kocaeli Kitap Fuarı kağıdın kokusunu özleyenler için kapılarını tekrar açıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı'na geride kalan 11 yılda toplam 5 milyon 459 bin 815 kişi konuk oldu.