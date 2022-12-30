‘Hasta çocukları izole edin, okula göndermeyin’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle çocuklarda artan grip vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Özlü, "Okullarda artan grip evlere kadar geliyor. Bu nedenle solunum yolu enfeksiyonlarının biri bitmeden, diğeri başlıyor. Okullarda öğretmenler ve okul çalışanları da aynı durumda. Grip, RSV, rinovirüs, parainfluenza, Kovid, diğer koronavirüsler, adenovirüs gibi pek çok virüs etrafımızda dolaşıyor. Öğrenciler kendi aralarında virüsü birbirlerine bulaştırır, ardından okuldan evlere ve topluma getirerek yayılmaya başlar. Bu hızlı yayılma zincirini kırmanın en etkili yolu ise hasta olan, semptomu olan çocukların okula gitmeyip bir hafta evde izole olmasıdır" dedi. Grip olan ve okula, kreşe gidemeyen çocukların, büyükannelere, büyükbabalara bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Özlü "Torun sevgimiz, kırılma noktamız olmasın" uyarısında bulundu.