Hasta kabulü başladı! Cerrahpaşa’da deprem riski olmayan binalar kullanıma açıldı...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tüm branşlarda ayakta hasta poliklinikleri ve laboratuvar hizmetleri yerleşkedeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda tekrar başladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Bu süre içerisinde 113 birimi buradaki çelik konstrüksiyon birimlerin arasında sıkıştırarak bugün itibarıyla gelen hastaları kabul ediyoruz. Yarın sabah itibariyle da randevu sistemini açarak kısıtlı olarak kabul etmeye başlıyoruz. Mevcut kapasitesinin yüzde 70'ine bakabilecek düzeyde olacağını düşünüyorum. Ameliyatlarda bir sıkıntımız var, 33 ameliyathanemiz vardı, şu an 4 ameliyathanemiz var. Bu da ancak acil ameliyatlara yeter" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Mart Cumartesi günü Cerrahpaşa Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Koca'nın ziyareti sırasında nitelikli servislerin hizmet vermeye devam edeceği konusunda gerekli görüşmeler yapıldı. Bunun üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, bugün itibarıyla gelen hastaların kabul edildiğini, hastanenin mevcut kapasitesinin yüzde 70'ine bakabilecek düzeyde olduğunu açıkladı.