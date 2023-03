Hasta kabulü başladı! Cerrahpaşa’da deprem riski olmayan binalar kullanıma açıldı...

"MEVCUT KAPASİTENİN YÜZDE 70'NE BAKABİLECEK DÜZEYDE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, ameliyathaneler, yatan hasta servisleri, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz ve kemik iliği nakil ünitesi gibi nitelikli servislerin hizmet vermeye devam edeceğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta, monoblok içerisinde ayaktan hizmet veren 113 tane birimin tamamını kapatmıştık ve 120 bin metrekare alanı boşalttık. Şu an kullandığımız alan 70 bin metrekare. Polikliniklerimizin en az yarısı monobloktaydı. Yatan hasta hizmetleri durdu ancak çocuk sağlığı, çocuk hastalıkları ana bilim dalında tüm hizmetler kesintisiz devam etti. Medikal Onkoloji de bu binadaydı, kesintisiz devam etti. Beyin cerrahi binası risksiz binaydı orası devam etti ama monoblokta 113 tane birimimiz kapatıldı. Biz bu süre içerisinde 113 tane birimi buradaki çelik konstrüksiyon birimlerin arasında sıkıştırarak bugün itibarıyla gelen hastaları kabul ediyoruz. Yarın sabah itibariyle da randevu sistemini açarak kısıtlı olarak kabul etmeye başlıyoruz. Mevcut kapasitesinin yüzde 70'ine bakabilecek düzeyde olacağını düşünüyorum. Ameliyatlarda bir sıkıntımız var, 33 tane ameliyathanemiz vardı, şu an 4 tane ameliyathanemiz var. Bu da ancak acil ameliyatlara yeter. Sayın Sağlık Bakanımız Cerrahpaşa Yerleşkesine geldi, mevcut durumla ilgili kendilerine bilgi verdik. Kendileri de yerleşkeyi gezdi. Şu an problemimize kısa sürede çözüm getireceklerini kendileri ifade etti. Yataklı tedavi hizmetlerimizle ilgili gelişme olacağını bekliyoruz. Polikiniklik hizmetleri bazı birimlerde durdurulmuştu ama bazı birimlerde zaten devam ediyordu. Oradaki 113 tane birim kapandığı için onları mevcut polikiniklerin içerisine yerleştirilmemiz gerekiyordu" dedi.