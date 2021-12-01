Hastadan doktora yumruklu saldırı

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, hastası tarafından darp edildi. Üroloji Polikliniği'nde dün, hasta S.G., raporunu imzalatmak için üroloji uzmanı Dr. Hüseyin Alim'in odasına girdi. Bu sırada başka bir hastaya bakan Dr. Alim, S.G.'ye koridorda beklemesini söyledi. Buna sinirlenen S.G., Dr. Alim'in yüzüne yumruk attı. Hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen S.G., çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Dr. Hüseyin Alim darp raporu alıp şikâyetçi oldu. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Berna Öztürk, sosyal medya hesabından Dr. Alim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.