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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Hastadan doktora yumruklu saldırı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Hastadan doktora yumruklu saldırı
DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, hastası tarafından darp edildi. Üroloji Polikliniği'nde dün, hasta S.G., raporunu imzalatmak için üroloji uzmanı Dr. Hüseyin Alim'in odasına girdi. Bu sırada başka bir hastaya bakan Dr. Alim, S.G.'ye koridorda beklemesini söyledi. Buna sinirlenen S.G., Dr. Alim'in yüzüne yumruk attı. Hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen S.G., çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Dr. Hüseyin Alim darp raporu alıp şikâyetçi oldu. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Berna Öztürk, sosyal medya hesabından Dr. Alim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Hastadan doktora yumruklu saldırı
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