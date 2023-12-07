Hastane bahçesinde silahla vuruldu

Kocaelı'nın Darıca ilçesinde yaşayan Sinan Doğan, önceki gece Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki otoparkta tartıştığı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ya da kişiler tarafından, tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken, silah sesini duyan hastanenin güvenlikleri, olay yerine gittiğinde Doğan'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sinan Doğan'ın öldüğünü belirledi. Vücudunda darp izleri de tespit edilen Sinan Doğan'ın cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.