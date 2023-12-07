Haberler Yaşam Haberleri Hastane bahçesinde silahla vuruldu
Giriş Tarihi: 8.12.2023

Hastane bahçesinde silahla vuruldu

ABBAS ÇAKAR
Hastane bahçesinde silahla vuruldu
Kocaelı'nın Darıca ilçesinde yaşayan Sinan Doğan, önceki gece Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki otoparkta tartıştığı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ya da kişiler tarafından, tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken, silah sesini duyan hastanenin güvenlikleri, olay yerine gittiğinde Doğan'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sinan Doğan'ın öldüğünü belirledi. Vücudunda darp izleri de tespit edilen Sinan Doğan'ın cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler: "Durup dururken saldırıya uğradım" demişti gerçek çok başka çıktı
ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri'ne damga vuracak
Ümit Dikbayır Meral Akşener'e meydan okudu: Bunlar FETÖ yöntemi, şimdi sıra bende
Yunan basınında Başkan Erdoğan yankısı: Atina ziyaretini tarihi olarak nitelendirdiler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yunanistan ile yeni dönem: 7 günlük vize muafiyeti
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
EYT’den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi yetmez eksik primi tamamlayın
Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hastane bahçesinde silahla vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA