Hastane kütüphane! Trabzon’da örnek uygulama

Bu uygulamayla hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları bekleme alanlarında kurulan kütüphane ve bilgilendirme ekranları vasıtasıyla faydalı vakit geçiriyorlar. Hastane kompleksi içerisinde 30 ayrı bölümde oluşturulan kütüphanelerden hem kitap alıp okurken hem de aynı yerde bulunan bilgi ekranlarından da bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra hastanede verilen sağlık hizmetlerini 24 saat boyunca izleyebiliyorlar.

HASTANEDE ARTIK BUNALMIYORUZ

Hastanede muayene olmak için bulunan Gökhan Baycan(28),bu uygulamanın çok faydalı bulduğunu belirterek,"tedavim için geldiğim K.TÜ Farabi hastanesinde bekleme vakitlerinde kütüphaneler ve bilgilendirme ekranları çok fayda sağladı. Sadece sağlık değil,kültür ve sanatında burada hizmete sunulması,hasta ve hasta yakınlarının bekleme alanlarındaki sıkıntılı ve düşünceli bekleyişlerini azaltarak, bilgilendirme ışığı tuttu. Bu hizmetin hastaneye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Orhan Ergün(65) ise, torunum tedavisi için buradayız.65 yaşına geldim.İlk defa böyle bir uygulamayla karşılaştım ve çok şaşırdım. Geçmişte hastane kuyruklarında beklerken çekmiş olduğumuz sıkıntılı ve bunaltıcı zamanlarla şuan ki uygulama mukayese ettiğimde hizmetin ne kadar güzel ve bilgilendirme olduğundan rahat ve huzurluyum. Hastanede zaman geçirmek artık sıkıntı yaratmıyor ve bunalmıyoruz. Faydalı vakit geçirebiliyoruz. Kitap okuyup,ekranlardan da pek çok konuda bilgilendiriliyoruz. Trabzon'un yaylaları,doğal güzellikler ve hastalık açısından tecrübe edinebileceğimiz bilgileri izleyip,öğreniyoruz.Bu uygulamanın diğer hastanelerde de olmasını temenni ediyorum" dedi

Güllühan Yığcı ise,artık hastanenin gergin ortamından canımız sıkılmıyor. Tahlillerin sonuçları çıkana kadar kütüphanedeki kitaplardan yararlanarak okuma alışkanlığını geliştiriyorum.Bilgilendirme ekranlarındaki görüntüler ise içimiz ferahlattı. Bu fikri düşünüp, insanlarımızı daha çok ferahlatan hastane yönetimine teşekkür ediyoruz,dedi

Hastanede gün de yaklaşık 10 bin kişinin hizmet aldığı belirten KTÜ Farabi hastanesi Başhekimi Prof. Dr.Celal Tekinbaş ,"Hastaneler sadece teşhis ve tedavi merkezleri değil aynı zaman da bu insanlarımız için vakit geçirdiklerini bir yaşam alanıdır. Hastanemizde başlattığımız bu yeni uygulama içinde yer alan kütüphaneler den hem kitap okuyor okudukları kitapları evlerine götürebiliyor. Ayrıca bilgilendirme Ekranlar sayesin de de kültür sanat doğru tıbbi ve diğer bilimsel bilgileri 24 saat boyunca takip ediyorlar. Bir anlam dada burada geçirmiş oldukları vakitlerini daha kaliteli değerlendire biliyorlar. Bizim bu konuda bir sloganımız var "al götür oku getir " vatandaşlarımız da slogan çerçevesinde bu uygulamamıza büyük katkı veriyor.

Prof. Tekinbaş, uygulamada kullandıkları bilgi ekranlarının ve kitapların tamamen bağış olduğunu ifade ederek " bu hizmetlerin devamı için özellikle hayır sever vatandaşlar dan kitap bağısında bulunmalarını istiyoruz " dedi.