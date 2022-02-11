Kocaeli Gebze İlçesinde, 08 Şubat günü akşam geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında, iddialara göre yaralanan kadın yakınlarını hastaneye getiren 3 kişi, yaralının tüm tetkikleri yapılıp, tedavi için sonuçlar beklendiği esnada "Hastamız ile ilgilenmiyorsunuz" diyerek, o esnada başka bir hastayla ilgilenen sağlık personeline saldırdı. Yaralı yakınları ile ilgilenmediğini düşünerek sağlık personeli ile tartışan ve sağlık personellerinin yakınlarına gerekli tüm gerekli tetkiklerin yapıldığını, sonuçların gelmesi sonrasında tedaviye başlanacağını söylemesine rağmen, K.K ve B.K isimli hasta yakınlarının durumu anlamamakta ısrar ederek sağlı personeline saldırdığı ileri sürüldü. Tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, hastanede görev yapan hemşire İhsan Yeşil, hemşire Yusuf Ökçün, hemşire Cansel Günay, sekreter Efkan Çiftçi ve güvenlik Atilla Özgür feci darp edildi. Bu esnada hastanede bulunan diğer hasta ve hasta yakınları da büyük korku yaşadı.

Hastane personeline, “İlgilenmiyorsunuz” diyerek saldırdılar | Video

ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Yaşanan olay sırasında hastaneden Beyaz Kod verilmesi üzerine, kısa sürede çok sayıda polis hastaneye geldi. Personele saldıran 2 kişi gözaltın alınırken, olayda darp edilen personeller ise darp raporu alarak saldırganlardan şikâyetçi oldu. Yaralı olarak gelen kadın hasta için gerekli müdahalelerin yapıldığı ve tetkiklerinin de yapılıp sonuçların beklendiği esnada, servise gelen ve durumu ağır olan bir başka hastaya müdahale ettikleri esnada saldırıya uğradıklarını ifade eden personeller, saldırı nedeniyle büyük şok yaşadıklarını ve bu olayı etkilerini uzun süre üzerlerinden atamayacaklarını ifade etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve olayın meydana geldiği Gebze Fatih Devlet Hastanesi tarafından yazılı bir açıklamada bulunularak saldırı olayı kınandı.