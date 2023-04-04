Hastane yöneticisine sokak ortasında kurşun

İstanbul Üsküdar'da özel bir hastanede destek hizmetleri müdürü olarak çalışan Mehmet Işık (38), sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktıktan kısa süre sonra, sokakta servis beklerken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kafasına, sırtına ve vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Işık, kan içinde yere düşerken, saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Işık'ın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin incelemesinde olay yerinde 7 adet boş kovan bulundu.Trabzon'da infaz koruma memuru olarak görev yapan Turan Erdoğan (44), önceki akşam Karadeniz Sahil Yolu üzerinde cipiyle seyir halindeyken, yanındaki kadın arkadaşı Sonay G. (42) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Toklu Mahallesi mevkiinde aracını yol kenarına park eden Erdoğan, Sonay G.'yi vurduktan sonra, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sonay G. ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, kurtarılamadı.Diyarbakır'da Mehmet İhsan Şahin (22) tartıştığı Mehmet Faruk Turan'ı (32) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında meydana geldi. Husumetli olan Mehmet İhsan Şahin ile Mehmet Faruk Turan arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Mehmet İhsan Şahin, üzerindeki tabancayı çekerek Turan'a ateş etti. Turan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Mehmet Faruk Turan'ın cesedinin başında bekleyen Şahin, gözaltına alındı.AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde Kırsal Başaran Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde çalışan her ikisi de Suriye uyruklu M.E.H. ile Muhammed Elmuhammed Yusuf (23) arasında, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada karnından bıçaklanan Muhammed Elmuhammed Yusuf, kanlar içinde yerde kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf, kurtarılamadı. Polis, kaçan M.E.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı.