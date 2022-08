Hastanede şifa dağıtıyor tersanede tekne yapıyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet İhsan Mutlu, yaptığı ameliyatlarla hastalarına şifa dağıtırken, yoğun mesaisinden arta kalan zamanlardaysa ahşap tekne yapıyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Dr. Ahmet İhsan Mutlu'nun deniz tutkusu çocukken arkadaşlarıyla birlikte üzerine bez gerdirip ziftle boyayıp yaptıkları çıtalı kayıklarla balık tutmaya gittiği yıllarda başladı. 1982'de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Ahmet İhsan Mutlu, 6 yıllık öğrenimin ardından mezun oldu. Dr. Mutlu, genel cerrahlık alanında uzmanlık yaparak 1989 yılında mesleğe başladı. Adana'da yaşamaya karar veren Op. Dr. Mutlu, sayısız ameliyata girerek hastalarının iyileşmesini sağladı.Karadeniz kıyısında başlayan deniz aşkı Adana'da da devam eden Op. Dr. Mutlu, tekne yapımına merak sardı. Tekne ustası olan ancak kendisi doğmandan önce hayatını kaybeden dedesi Mustafa Mutlu'dan aldığı genler sayesinde tekne yapımına yatkın olduğunu düşünen Ali İhsan Mutlu, ahşap tekne yapmayı kendi imkanlarıyla öğrendi. İlk teknesini 1995'te bir arkadaşının fabrikasının bahçesinde 5 metre 60 santimetre boyunda yapan ve Seyhan Baraj Gölü'ne indiren Dr. Mutlu, 2002'de gemi inşa mühendisleri tarafından tasarlanmış olan yelkenliyi yapmak için kolları sıvayarak proje satın aldı. Hafta sonları tüm gün ve hafta içi mesai çıkışında soluğu tersanesinde alarak 7 yılda 13 metre 30 santimetre boyunda Bruce Robers adını verdiği yelkenliyi yaparak Karataş'ta suya indirdi.Ancak Op. Dr. Mutlu'nun gözbebeği teknesi olan Bruce Robers'a 8 ay sonra balıkçı teknelerinin çarpması yüzünden kullanılmaz hale geldi. Dr. Mutlu, bir taraftan teknesi için hukuk mücadelesi başlatırken, diğer taraftan da başka tekne yapımı ile ilgilenmeye başladı. Şimdiye kadar 3 tane tekne yapan doktor Mutlu, "My Life 1" adını verdiği 3'üncü teknesini sadece 1,5 yılda tamamlayarak Mersin'de suya indirdi. Ancak Dr. Mutlu, masrafının yüksek olması nedeniyle bu tekneyi 2015'te satmak zorunda kaldı. Dr. Mutlu, şu an adını 'My Life 3' olarak planladığı ve emeklilik yıllarında kaptan olarak sürmenin hayalini kurduğu Amerikalı tasarımcı Dudly Dix'in 14 metre boyunda 45 AC modelini yapmak için tekrar tersanesinde sabahlara kadar çalışmaya başladı.TEKNE yapımının kendisi için bir terapi olduğunu belirten Dr. Mutlu şunları söyledi: "Yoğun ve yoran doktorluk mesleğimi sürdürürken tekne yapmak beni çok mutlu ediyor. Hastanedeki stresi attığım yer burası. Kendi ürettiğin teknenin suya indiği andaki duyguları, o tekneyle seyahat etmenin verdiği keyfi tarif etmek imkansız. Denizde bir fırtına yaşasan bile kendin yaptığın için bir endişe duymadan yoluna devam ediyorsun. Her çivisini kendim çaktığım için teknenin dayanaklığını hissediyorum."