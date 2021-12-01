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Giriş Tarihi: 1.12.2021 00:28

'Hastası doktoru darp etti' iddiası

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN

Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli olan bir doktorun hastası tarafından darba uğradığı bildirildi. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk açıklamada bulundu.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Berna Öztürk, sosyal medya hesabından devlet hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Doktor Hüseyin Alim'in bir hastası tarafından darp edildiğini belirttiği bir paylaşım yaptı.

Görevi esnasında saldırıya uğrayan doktora geçmiş olsun dileklerini ileten İl Sağlık Müdürü Öztürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Denizli Devlet Hastanesinde görev yapan Üroloji Uzmanı Doktor Hüseyin Alim'e yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli hekimimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amacı insanlığa hizmet olan, vatandaşlarımıza hizmet sunma gayretiyle gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu alçak saldırıların kabul edilebilir hiçbir açıklaması yoktur. Sağlık çalışanlarımızın bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Sağlık çalışanımızın yanında olduğumuzun ve bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."

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'Hastası doktoru darp etti' iddiası
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