'Hastası doktoru darp etti' iddiası

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Berna Öztürk, sosyal medya hesabından devlet hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Doktor Hüseyin Alim'in bir hastası tarafından darp edildiğini belirttiği bir paylaşım yaptı.

Görevi esnasında saldırıya uğrayan doktora geçmiş olsun dileklerini ileten İl Sağlık Müdürü Öztürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Denizli Devlet Hastanesinde görev yapan Üroloji Uzmanı Doktor Hüseyin Alim'e yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli hekimimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amacı insanlığa hizmet olan, vatandaşlarımıza hizmet sunma gayretiyle gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu alçak saldırıların kabul edilebilir hiçbir açıklaması yoktur. Sağlık çalışanlarımızın bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Sağlık çalışanımızın yanında olduğumuzun ve bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."