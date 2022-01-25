Hastayı sırtında taşıdı

Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet araçlarının aralıksız bir şekilde hizmet verdiğini ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mustafa Gözlet, "Argün mahallesinde yaşayan Hakine Aslan'ın rutin kontrolleri ve heyet raporunun alınması için Diyarbakır il merkezine gitmesi gerektiğinden dolayı Sosyal Hizmet ekibimizi yönlendirdik. Kar nedeniyle ilerleyemeyen araca yaşlı hasta kadın personelimizce sırtında taşınarak ulaştırıldı. Sosyal hizmet araç ve personellerimizce alınan hasta Diyarbakır İl merkezinde ki Selahaddin Eyyubi Araştırma hastanesine ulaştırıldı. Rutin kontrolleri tamamlanan hastanın sağlık durumunun iyi olup heyet raporu işlemlerinin tamamlanmasının ardından personellerimizce evine bırakılması sağlanacaktır. Bütün imkanlarımız, personellerimiz ve araç-gereçlerimizle vatandaşımızın her daim hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.