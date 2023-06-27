Hatalı dönüş motosikletlilerin felaketi oldu

Kural hatasının meydana getirdiği kaza gece saat 00.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet, dönüş yasağı bulunduğu belirtilen noktadan dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada, motosikletteki M.C. (23) ve G.K. (27) yola fırlayarak ağır yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede ederek çevre hastanelere kaldırdı. Yasak yerden dönen hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan motosiklet ve hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"SOLA DÖNÜLMEZ TABELASI VAR"

Kazayı gören vatandaşlar Hafif ticari aracın dönülmez tabelası olan noktadan döndüğü sırada karşı yönden gelmekte olan ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet ile çarpıştığını ve iki kişinin ağır şekilde yaralanmasına yolaçtığını söylediler.