Hatalı sollama, motokurye Aziz’i hayattan kopardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir dönercide motokurye olarak çalışan Aziz Soysaç (25), önceki gece saat 01.00 sıralarında gelen paket siparişini götürmek için yola çıktı. Ancak, Üniversite Caddesi üzerinde Soysaç'ın kullandığı motorsiklete karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen İzzet A.'nın (38) kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan ve otomobilin ön camına düşen Aziz Soysaç, ağır yaralandı.Sürücü İzzet A. ise çarptığı kazazede kuryeye yardım etmek yerine panikle, otomobilini de bırakıp yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Aziz Soysaç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sürücü İzzet A. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İzzet A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Şanlıurfa Siverek'te kontrolden çıkan otomobil, önce bir motosiklete ardından hafif ticari araca çarptıktan sonra ikiye bölündü. Meydana gelen zincirleme kazada İbrahim Erol (25), Emrullah Kınış (29) ve Şerafettin Kazancı (38) ölürken, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Karaköprü ilçesinde ise ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Samet Ejder (36) öldü. Kayseri'de, S.Ü.'nün (21) kullandığı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Mehmet Özçelik'in kullandığı motosiklete çarptı. Motosiklet ise kaldırımda yürüyen bebek arabalı kadın ve başka bir yayaya çarptı. Özçelik'in öldüğü kazada 3 kişi de yaralandı.Antalya'da bir şirkette çalışan 3 çocuk annesi Vildan Yıldız, önceki gece Muratpaşa ilçesindeki Kızılarık Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen bir cip, Yıldız'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırlayan Yıldız, olay yerinde öldü. Serik ilçesinde ise çiftçilik yapan Hasan Seyrek (42), önceki akşam motosikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı. Ancak Gebizli Kavşağı'nda plakası belirlenemeyen ve aşırı hız yaptığı iddia edilen bir otomobil, motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Seyrek, hastanede öldü. Bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan sürücüyü arıyor. Gaziantep'te, Kadir K.'nın (29) kullandığı kamyonet, önceki gece önünde giden Cemal Sönmez'in (62) kullandığı motosiklete çarptı. Sönmez ölürken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Giresun'un Bulancak ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan kamyonetin sürücüsü İlyas Kır hayatını kaybetti.