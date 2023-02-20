Hatay 2 büyük depremle yeniden sarsıldı: Hasarlı binalar yıkıldı

Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay, 2 büyük depremle yeniden sarsıldı. Merkez Antakya ilçesinde saat 20.04 sıralarında meydana gelen 6.4 şiddetindeki ilk sarsıntı korku ve paniğe neden olurken Samandağ ilçesi de yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem sonucu 5.8 ile sarsıldı.

Vatandaşlar deprem sırasında ayakta durmakta zorlanırken araçlar ise sarsıntının şiddeti ile yerden yaklaşık 20 santim havalandı. Deprem anında Hatay'da görev yapan İstanbul İtfaiyesi ekipleri ise birbirlerine sarılarak ayakta kalabildi.

Hatay'da 6 şubattaki depremde hasar gören bir binanın yıkıldığı ve enkazında yaralılar olduğu öğrenildi. Merkez üssü Hatay olan depremler Adıyaman'da da hissedildi. Adıyaman merkez eski valilik karşısında bulunan ve önceki depremde darbe alan Lokman Apartmanı da yıkıldı.