Hatay Arkeoloji Müzesi Nerede? Hatay Arkeoloji Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Hatay Arkeoloji Müzesi nerede olduğu bilgisine ulaşmak, müzeyi ziyaret etmek isteyenler için önemlidir. 2014 senesinden bu yana ziyaretçilerine ev sahipliği yapan bu müze, Antakya Arkeoloji Müzesi ismiyle de bilinmektedir. Antik çağdan kalma pek çok eserin sergilendiği bu müzeye ulaşım için Hatay Arkeoloji Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar konularının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Hatay Arkeoloji Müzesi Nerede?

Hatay Arkeoloji Müzesi bir başka değişle Hatay Müzesi, adından da belli olduğu üzere Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Hatay ilinde yer almaktadır. Dünya genelinde en büyük mozaik eserleri bu müze içerisinde bulunmaktadır. Bu müzede sergilenen yapıtlar, antik zamandan Roma zamanına, Hitit döneminden Osmanlı dönemine, Kalkolitik zamandan Selçuklu dönemine kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahiptir. Bütün bu tarihi eserlerin tamamı eşsiz renkli taşlar kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca müzede darphanede basılmış olan büyük bir sikke koleksiyonu da bulunmaktadır. Bu önemli müze, Hatay'ın merkezinde yer aldığı için ulaşım son derece kolaydır. Müze, şehrin merkezinde bulunan Atatürk Caddesi üzerinde konumlanmaktadır.

Hatay Arkeoloji Müzesine Nasıl Gidilir?

Hatay, geçmiş çağlarda birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış önemli illerimizden biridir. Bu bölgede çok sayıda arkeolojik kazı çalışmaları yapılmış ve çalışmalar neticesinde çeşitli tarihi yapıtlar ortaya çıkmıştır. Bu tarihi eserler Hatay'ın şehir merkezinde bulunan arkeoloji müzesinde sergilenmeye başlamıştır. Hatay Arkeoloji Müzesi'ne gitmek isteyenler için birçok farklı ulaşım alternatifi mevcuttur. Şehir içinden gelecekler otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla kolay bir şekilde erişim sağlayabilir. Özel arabalarıyla gelmek isteyen ziyaretçiler ise Kurtuluş Caddesi üzerinden tabelaları izleyerek hızlı bir şekilde müzeye varabilir. Şehir dışından gelmek isteyen tarih severlerin ise öncelikli olarak bulundukları yerden Hatay iline ulaşım sağlamaları gerekir.

Hatay Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bu müzeyi ziyaret etmek ve tarihi eserleri yakından görmek isteyenlerden girişlerde belirli bir ücret alınmaktadır. Kişi başı giriş bedeli güncel olarak 150 lira şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Müze içerisinde sesli rehberlik hizmeti de mevcuttur. Haftanın her günü açık olan bu müzenin ziyaret saatleri yaz dönemine ve kış dönemine göre farklılık gösterebilmektedir. Güncel olan açılış saatleri haftanın her günü olmak kaydıyla sabah saat 8 buçuktur. Kapanış saatleri ise akşam 5'tir. Müzenin hemen kapısında girişler için bilet alabileceğiniz gişeler bulunmaktadır. Bu gişelerden akşamüstü saat 4 buçuğa kadar bilet alınabilmektedir. Müze gezmeyi sevenler için oldukça önemli olan konulardan biri müze kart geçiyor mu konusudur. Dev mozaiklerin sergilendiği bu müzeye, müze kart ile giriş mümkündür.