Hatay ve Adıyaman’daki konteyner kentlerde alt yapı tamam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hatay ve Adıyaman'da yürüttüğü çalışmalarla Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye kurulacak olan konteyner kentlerin alt yapılarını sorunsuz şekilde tamamladı. Depremzede vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık sorunlarının önüne geçmek ve hayatın kısa sürede normal akışına dönebilmesi için ekipler, bölgeye temiz su ve sağlam alt yapı kazandırdı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de bölgede yakından takip ettiği çalışmalar kısa sürede sorunsuz şekilde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin aralıksız şekilde çalıştığı konteyner kent bölgelerinin alt yapılarındaki imalatlarımızı tamamladık. Depremzede vatandaşlarımız için suyun öneminin farkında olarak ivedi bir şekilde bölgedeki sorunlara çözüm olmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızın her anında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce yanımızda olarak imalatların her aşamasını yakından kontrol etti. Alt yapısını tamamladığımız konteyner kentlere kurulacak konteynerlerin kurulumunun tamamlanması sonrasında bağlantılarını da anında yapacağız" ifadeleri kullanıldı.