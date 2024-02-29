Hatay ve Aydın’da suç örgütleri çökertildi! Sahte evrakla devlet 2 milyar zarara uğrattılar

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Aydın ve Hatay merkezli 9️ ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli, Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.Organize suç örgütünün, depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları belirlendi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve Jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2️ milyar 250 milyon Türk lirası kamu zararına neden oldukları tespit edildi.Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 aydır devam eden takipli KOM faaliyeti kapsamında; Aydın ili Kuyucak, Nazilli, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı suç örgütü üyesi 9️ şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Operasyonlar sonucu; 12 bin adet uyuşturucu hap, Ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeler, suçtan elde edilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.