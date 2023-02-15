Hatay’a can suyu oldu

Asrındeprem felaketinde ağır yara alan Hatay'a ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaştı. 1 saatte bütün hazırlıklarını yapan ekipler sonra yola koyuldu ve depremden 8 saat sonra Hatay'a ulaştı. Serinyol Mahallesi'ndeki bir fabrikanın bahçesine koordinasyon merkezi kuran 2 bin 864 personel ve 730 araç ile kente gelen ekibi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay bizzat yerinde koordine etti. Evi yıkılan ve suya ulaşmakta güçlük çeken depremzedeler için tatlı su tankerleri mahalle mahalle gezerek su ulaştırdı. Seyyar tuvalet kurulumları yapıldı.AFAD koordinesinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkazdan 167 kişiyi sağ çıkardı. Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri ile birlikte yapılan koordinasyonla şu ana kadar 304 TIR gıda ve diğer ihtiyaçlar konusunda yardım ulaştırıldı. Hatay'da kurulan 4 fırında günlük 70 bin ekmek üretildi, 16 noktada günlük 75 bin kişilik sıcak yemek çıkarıldı. Hayati öneme sahip sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacına da çözüm üretildi. Hatay'ın su sorununu çözmek için de KOSKİ ekipleri çalışmalara başladı. Yeraltı sisteminde patlakları tek tek belirleyip onaran ekipler, depremden zarar gören vatandaşlara su vermek için aralıksız çalışma yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bölgede konteyner kentler kuracağız" dedi.