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Giriş Tarihi: 9.11.2022 22:31 Son Güncelleme: 9.11.2022 22:41

Hatay'da 5 gün önce kaybolan genç kız ölü bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde 5 gün önce narenciye bahçesinde çalıştığı sırada kaybolan 14 yaşındaki Fidan Tunç'un cesedi başka bir bahçede ölü olarak bulundu

DHA
Hatay’da 5 gün önce kaybolan genç kız ölü bulundu

İlçede ailesi ile birlikte tarım işçiliği yapan Fidan Tunç, iddiaya göre 5 gün önce bir portakal bahçesinde çalıştığı esnada ortadan kayboldu. Genç kızın ailesi çevrede yaptığı aramada kızlarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Günlerdir jandarma ve AFAD ekibi tarafından dron desteği ile aranan Fidan Tunç, Karahöyük mevkisindeki Botaş yolu üzerinde başka bir narenciye bahçesinde ölü olarak bulundu.

Tunç'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Genç kızın cenazesi, babası Sabri Tunç tarafından teşhis edildikten sonra otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Fidan Tunç'un ölümü ile ilgili Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Hatay'da 5 gün önce kaybolan genç kız ölü bulundu
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