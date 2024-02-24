Hatay’da araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza Samandağ'ın Çevlik-Arsuz karayolunda meydana geldi. Samandağ'dan sahil yolunda Arsuz istikametine giden aracın sürücüsü hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlanan araç sürücüsü ağır yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz kıyısında kıyısındaki araca ulaşan itfaiye ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden kişi hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.