Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da hareketli anlar: 3 ton 640 kilo sahte içki ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 26.9.2022 10:10 Son Güncelleme: 26.9.2022 10:11

Hatay’da hareketli anlar: 3 ton 640 kilo sahte içki ele geçirildi!

Hatay’da polisin bir eve yaptığı operasyonda, 3 ton 640 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı...

DHA
Hatay’da hareketli anlar: 3 ton 640 kilo sahte içki ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki imalatının veya satışının deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 3 ton 640 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. gözaltına alındı.

İSKENDERUN'DA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Eylül'de sahte içkiden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden Muharrem K. (62), Celal Daher (63) ve Naci Dikmen (64) birer gün arayla hayatını kaybetti. Tedavi gören Naci Dikmen'in oğlu İlkay Dikmen (40) de olaydan 17 gün sonra yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti. Böylece İskenderun'da sahte içkiden ölen kişi sayısı 4'e yükseldi. Olayla ilgili sahte içki sattığı ileri sürülen 1 kişi de tutuklandı.

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Hatay’da hareketli anlar: 3 ton 640 kilo sahte içki ele geçirildi!
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