Hatay’da kaçakçılara aman yok

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlüğü ekipleri, Antakya, Hassa ve Payas'ta kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Payas'ın Fatih Mahallesi'nde bulunan bir işyerine yapılan operasyonda ekipler, 230 paket gümrük kaçağı sigara ve 19 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili işyeri sahibi Ö.A. hakkında adli işlem yapıldı.

Hassa ilçesinde bir eve yapılan operasyonda ekipler evde yaptıkları aramada 3 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili İ.T. ve F.H. hakkında adli işlem yapıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce kaçakçılık yaptığını tespit ettiği M.K.'nın kullandığı aracı Antakya'nın Haraparası Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. hakkında adli işlem yapıldı.