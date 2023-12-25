Hatay’da kilise enkazı arasında Noel ayini

Hatay'da, Noel dolayısıyla Antakya ve İskenderun'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi. 6 Şubat depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında gerçekleşen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti. Ayin, depremlerde yaşamını yitirenlerin anılmasıyla son buldu. Noel dolayısıyla Mersin'deki tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde de ayin düzenlendi. İstanbul'da yaşayan Katolik Hristiyanlar ise İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde düzenlenen ayinde bir araya geldi. Turistlerin de katıldığı ayin öncesinde çok sayıda vatandaş mum yakıp dua etti.