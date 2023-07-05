Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da ormana girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Giriş Tarihi: 5.7.2023 23:58

Hatay'da ormana girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Hatay Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 10 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu

AA
Hatay’da ormana girişler 31 Ekim’e kadar yasaklandı

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün "Orman Yangınlarının Önlenmesi" konulu yazısına istinaden ilerleyen günlerde meteorolojik veriler incelendiğinde hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgar hızının yüksek olacağının beklenmesi nedeniyle kentte orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Hatay ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Hatay ili ormanları çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında piknik amaçlı mola vermek, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Orman Kanunu'nun 31. ve 32. Maddeleri kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacakları kaydedilen açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Muharrem İnce sessizliğini bozdu! CHP'deki değişim çağrısına çarpıcı çıkış: Atatürk gelse şansı zor
SON DAKİKA: 18 ayın en düşük seviyesi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı!
Aşk yaparken yakalandı
Kato’nun altı petrol denizi
Bu işi de Erdoğan çözer
Havalimanında yakalanan ABD'li FETÖ’cü bylock kullanıcısı çıktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı! Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu da var
Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da ormana girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA