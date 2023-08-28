Hatay’da şiddetli yağış: Ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı uyarı' ile meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmasını istediği Hatay'da şiddetli yağış etkisini gösterdi. Samandağ ilçesi Atatürk Caddesi'nde 2 katlı ağır hasarlı bina, yağış sırasında çöktü.
Binanın çökme anı, cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. İhbar üzerine caddeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti. Binada inceleme yapan AFAD ve itfaiye ekipleri, yaşam belirtisine rastlamadı. Yetkililer, Samandağlı vatandaşlara ağır hasarlı binalardan uzak durması konusunda uyarılarda bulundu.